Carburanti, prezzi anomali: in alcune regioni la benzina supera il diesel

Mentre il prezzo medio nazionale della benzina segna i livelli più bassi da dicembre 2022, alcune regioni mostrano andamenti anomali: in Sicilia la benzina costa 1,684 €/l, superando il diesel di 0,8 cent, e in Campania il divario è di 0,5 cent (1,651 €/l contro 1,646 €/l). In Basilicata i due carburanti hanno prezzi equivalenti, mentre in Toscana la benzina resta più economica del diesel di 4,9 cent, a fronte di una media nazionale di 2,5 cent più bassa della verde rispetto al gasolio.





Secondo Assoutenti, queste differenze sono legate agli effetti del riallineamento delle accise entrato in vigore il 1° gennaio. Il presidente Gabriele Melluso sottolinea la necessità di una vigilanza attenta da parte del Ministero e di Mister Prezzi, per evitare che il mancato calo della benzina alla pompa provochi danni economici ai consumatori.

