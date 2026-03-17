Florovivaismo: il blocco nel Golfo ferma oltre mille container italiani per il Medio Oriente

Il blocco del traffico marittimo nel Golfo arriva in uno dei momenti più delicati per la campagna floricola italiana, mettendo a rischio circa mille container destinati ai mercati del Medio Oriente. Gli ordini già acquisiti stanno subendo forti rallentamenti, mentre alcune spedizioni sono state addirittura deviate verso l’India, con il pericolo di perdere l’intero carico.

A complicare ulteriormente la situazione contribuiscono le scelte delle principali compagnie di navigazione, che evitano il Canale di Suez allungando tempi e costi delle rotte commerciali.

L’allarme arriva da Coldiretti, impegnata a Bruxelles nella prima missione della Consulta Nazionale Florovivaismo, che riunisce i rappresentanti delle 18 regioni italiane coinvolte nel settore.

Il comparto è tra i più colpiti dagli effetti del conflitto in Iran, a causa di una “tempesta perfetta” che combina la deperibilità dei prodotti con l’aumento dei costi produttivi: fertilizzanti, carburanti e materie plastiche registrano rincari significativi. In particolare, i fornitori di vasi e sistemi di irrigazione hanno già annunciato nuovi aumenti legati al rialzo delle materie prime derivanti dal petrolio.

I fertilizzanti, come l’urea, hanno subito un incremento di circa 200 euro a tonnellata rispetto a marzo 2025, mentre il costo del gasolio è salito fino al 70% rispetto al periodo precedente al conflitto. Coldiretti ha inoltre presentato un esposto alla Procura e alla Guardia di Finanza per possibili speculazioni.

A livello europeo, il settore florovivaistico vale complessivamente 24,5 miliardi di euro, con Italia e Paesi Bassi tra i principali protagonisti. Negli ultimi dieci anni, il commercio globale è cresciuto significativamente, con un aumento dell’export del 75,3% e dell’import del 54,6%, mantenendo una bilancia commerciale europea positiva per circa 4,7 miliardi di euro.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.