Festa della Repubblica, Antonio Gozzi tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati da Mattarella

C’è anche l’imprenditore siderurgico ligure Antonio Gozzi, dirigente confindustriale e per passione presidente della Virtus Entella di calcio, tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I decreti sono stati firmati oggi su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.

Gozzi, figura di riferimento dell’industria siderurgica italiana e presidente di Duferco Italia, è stato insignito dell’onorificenza per il suo contributo nel settore dell’industria siderurgica, rappresentando la Liguria nell’elenco dei nuovi Cavalieri del Lavoro del 2025.

La nomina premia il percorso imprenditoriale di Gozzi, da anni protagonista nel comparto dell’acciaio e impegnato anche nel sistema associativo industriale nazionale. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di rilievo in Confindustria, distinguendosi per il sostegno alla competitività del manifatturiero italiano e alle politiche industriali.

Con lui sono stati nominati altri 24 imprenditori provenienti da diversi settori produttivi e regioni italiane: dall’agroalimentare alla farmaceutica, dall’informatica alla grande distribuzione, fino alla meccanica e all’energia. Tra i nomi figurano anche Roberto Coin per l’artigianato orafo, Marco Trombetti per il settore informatico e Patrizia Zucchi per la distribuzione energetica.

L’onorificenza di Cavaliere del Lavoro, istituita nel 1901, viene conferita ogni anno a imprenditori che si sono distinti per meriti nel mondo dell’impresa, contribuendo alla crescita economica, all’innovazione e allo sviluppo occupazionale del Paese.



“Ricevere la nomina a Cavaliere del Lavoro rappresenta per me un onore profondo e una gratificazione che desidero condividere con tutte le persone che in questi anni hanno camminato al mio fianco. Ringrazio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro Adolfo Urso e il ministro Francesco Lollobrigida e la Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro e il suo presidente Ugo Salerno per questa prestigiosa onorificenza. Essere tra i 25 Cavalieri del Lavoro nominati in Italia e l’unico rappresentante della Liguria in questa tornata è motivo di grande orgoglio, ma soprattutto rappresenta il riconoscimento di una storia costruita con sacrificio, visione, passione e senso di responsabilità - ha commentato così Antonio Gozzi -.In tutti questi anni ho sempre creduto in un’idea di impresa fondata sui valori, sulle persone, sul lavoro e sulla capacità di guardare lontano. Oggi Duferco è un importante gruppo internazionale, capace di innovare, diversificarsi e competere nei mercati globali senza mai perdere il legame con il territorio e con le proprie radici. Se riguardo questo percorso, il primo pensiero va anche a Bruno Bolfo, con cui tutto è iniziato. Per me è stato un vero maestro. Nei suoi confronti avrò sempre un profondo debito di riconoscenza per ciò che mi ha insegnato e per quello che ha fatto per la mia famiglia. Questo traguardo assume un significato ancora più importante pensando al percorso di crescita e al passaggio generazionale che oggi vede protagonisti i miei figli, Augusto e Vittoria. Vederli portare avanti con entusiasmo, competenza e senso di appartenenza il lavoro costruito in tanti anni rappresenta una delle soddisfazioni più grandi e un valore inestimabile. Ho sempre pensato che il successo di un’impresa non si misuri soltanto nei numeri, ma nella capacità di creare opportunità, valore, occupazione e futuro per le persone. Questo riconoscimento rafforza ancora di più il mio impegno a continuare a lavorare con serietà, responsabilità e amore per il nostro Paese.”

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