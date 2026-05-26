Nuova Diga di Genova: posato il 22° cassone in tre giorni
di R.S.
Il progetto, operativo sette giorni su sette, rappresenta una delle opere infrastrutturali più strategiche per il sistema portuale italiano
Webuild prosegue a ritmo sostenuto i lavori della Nuova Diga Foranea di Genova, completando con successo l’affondamento del ventiduesimo cassone a soli tre giorni dalla posa del precedente. L’intervento è realizzato dal Consorzio PerGenova Breakwater, guidato dal gruppo italiano, per conto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.
Il progetto, operativo sette giorni su sette, rappresenta una delle opere infrastrutturali più strategiche per il sistema portuale italiano e combina tecnologie innovative e lavorazioni offshore altamente specializzate.
Una volta completata, la nuova diga — insieme al Terzo Valico dei Giovi–Nodo di Genova, anch’esso realizzato da Webuild — rafforzerà il ruolo centrale del porto di Genova nei traffici commerciali del Nord Italia e dell’Europa, aumentando competitività, capacità logistica e adeguamento alle nuove dinamiche del commercio marittimo internazionale.
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