Genova: Siap, 'Aumenti stipendi rischiano di essere riassorbiti dall'Irpef regionale'

Il tema del rinnovo contrattuale del personale della polizia di stato e del comparto sicurezza è stato al centro del direttivo provinciale del Siap di Genova, riunitosi il 21 maggio 2026 nella questura di Genova, in vista della ripresa delle trattative prevista per il 26 maggio. A intervenire è stato il Siap Liguria, attraverso il componente della segreteria nazionale Roberto Traverso, che ha posto l'attenzione sul rischio legato alla fiscalità regionale. ''Anche la Liguria è pienamente dentro questo problema'', ha affermato Traverso, sottolineando come le addizionali Irpef regionali possano incidere in modo significativo sugli aumenti previsti dal nuovo contratto. Nel dettaglio, la normativa regionale prevede per il 2025 e 2026 un'aliquota dell'1,23% fino a 28mila euro, del 3,18% tra 28mila e 50mila euro e del 3,23% oltre tale soglia. Il riferimento è anche alle valutazioni già espresse dal segretario generale nazionale Giuseppe Tiani, che ha denunciato come in diverse regioni italiane la fiscalità locale rischi di assorbire parte degli incrementi contrattuali. Nel corso della riunione è emersa la necessità di tutelare maggiormente il potere d'acquisto del personale, anche attraverso una valorizzazione della componente accessoria dello stipendio. ''È inaccettabile che una parte degli aumenti possa essere successivamente riassorbita dalla pressione fiscale regionale'', ha ribadito Traverso, evidenziando anche l'impatto dell'inflazione e dell'aumento del costo della vita. Il Siap chiede infine una riflessione a livello nazionale e regionale sulla fiscalità, con l'obiettivo di ridurre la pressione sui redditi da lavoro dipendente e sulle famiglie.

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