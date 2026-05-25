Baykar Piaggio Aerospace, Fim Cisl Liguria lancia l’allarme: “No al trasferimento delle attività da Genova a Villanova”

“Chiediamo chiarezza immediata sul futuro industriale del sito genovese e sulle reali intenzioni dell’azienda. Genova rappresenta un patrimonio strategico di competenze, occupazione e professionalità che non può essere ridimensionato né svuotato”.

È quanto dichiara Andrea Divano, operatore della Fim Cisl Liguria, esprimendo forte preoccupazione per il possibile trasferimento di attività produttive da Sestri Ponente a Villanova d’Albenga nell’ambito della riorganizzazione di Baykar Piaggio Aerospace.

“Serve un confronto serio con le organizzazioni sindacali e chiediamo l’intervento delle istituzioni. Il rischio di uno spostamento delle lavorazioni verso Villanova d’Albenga non era quello che ci era stato presentato al Ministero e sta creando forte preoccupazione tra i lavoratori e le loro famiglie”, prosegue Divano.

Il sindacato chiede un piano industriale chiaro che garantisca investimenti, occupazione e continuità produttiva sul territorio genovese, ribadendo la centralità dello stabilimento di Sestri Ponente.

“Oggi dovrebbe arrivare a Genova il nuovo amministratore delegato e abbiamo deciso di esporre uno striscione. Siamo pronti anche a organizzarci con un presidio, perché abbiamo chiesto un incontro ma finora non abbiamo ricevuto alcuna risposta”, aggiunge Divano.

Tra i casi segnalati dalla Fim Cisl c’è anche quello del velivolo 1163, fermo da un mese nello stabilimento di Villanova d’Albenga per lavorazioni che, secondo il sindacato, “sono sempre state effettuate a Genova dal personale genovese”.

“Non comprendiamo perché il velivolo si trovi nell’altro sito. Adesso pretendiamo risposte”, conclude Divano.

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