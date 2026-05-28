Genova tra le città più convenienti d’Italia per bar e pizzerie, Cavo (Fipe) a Telenord: “Qualità alta e prezzi ancora accessibili”

Genova si conferma tra le città italiane più economiche per consumare al bar o mangiare una pizza fuori casa. Un dato che fotografa un equilibrio ancora possibile tra qualità dell’offerta e prezzi contenuti, nonostante i rincari che negli ultimi anni hanno colpito il settore della ristorazione e dei pubblici esercizi.

Del tema si è parlato nel corso di un collegamento a Liguria Live su Telenord con Alessandro Cavo, presidente ligure di Fipe Confcommercio, che ha evidenziato come il capoluogo ligure continui a mantenere costi medi inferiori rispetto a molte grandi città italiane.

“Genova riesce ancora a offrire un buon rapporto qualità-prezzo – ha spiegato Cavo – grazie a un tessuto di attività storiche, a una forte concorrenza e a una tradizione commerciale molto radicata sul territorio”. Un elemento che rappresenta un vantaggio sia per i residenti sia per i turisti, soprattutto in vista della stagione estiva.

Secondo Cavo, però, il settore continua a fare i conti con difficoltà importanti, dall’aumento dei costi energetici al caro materie prime, fino alla carenza di personale qualificato. “Molti esercenti stanno cercando di assorbire parte degli aumenti senza scaricarli completamente sui clienti”, ha sottolineato.

Bar e pizzerie restano inoltre un presidio sociale fondamentale, soprattutto nei quartieri e nei piccoli centri, contribuendo alla vitalità economica e alla socialità urbana. “Dietro un caffè o una pizza ci sono imprese, lavoro e identità del territorio”, ha concluso il presidente di Fipe Confcommercio Liguria.

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