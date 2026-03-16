Genova: il primo polo logistico assume robot mobili autonomi

A Genova nascerà il primo esempio in Italia di robotizzazione della logistica in uscita nella grande distribuzione organizzata. Il progetto è promosso dal Gruppo Sogegross, che investirà 35 milioni di euro per realizzare a Trasta un nuovo hub logistico destinato alla distribuzione di prodotti freschi e freschissimi.

La struttura avrà una capacità operativa annua di 16 milioni di colli e circa 68 milioni di chilogrammi di merce, che verranno distribuiti a 255 punti vendita tra Liguria, Piemonte, Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna.

Attualmente in costruzione, il polo logistico integrerà robot mobili autonomi (Amr) utilizzati sia per il trasferimento delle merci alle banchine di carico sia per le operazioni interne di magazzino. Il sistema gestirà diverse categorie di prodotti, dall’ortofrutta ai latticini, dai salumi e formaggi alla gastronomia, fino ai reparti macelleria e pescheria, rappresentando uno dei primi esempi di robotizzazione collaborativa nel settore.

I lavori sono già in fase avanzata: completate le fondamenta, oltre metà dei pilastri della struttura è stata realizzata e sono iniziati il tamponamento del prefabbricato e la progettazione degli impianti.

Il nuovo hub sarà progettato secondo criteri di sostenibilità e punterà alla certificazione internazionale di bioedilizia Leed Gold. Tra le soluzioni previste figurano un impianto fotovoltaico da 860 kW installato sull’intero tetto, colonnine di ricarica per veicoli elettrici, sistemi di isolamento termico ad alte prestazioni e tecnologie intelligenti per la gestione dell’energia.

Secondo il direttore generale del Gruppo Sogegross, Luca Gattiglia, la scelta di investire a Genova, nonostante le maggiori complessità realizzative rispetto ad altre opzioni logistiche, conferma il forte legame dell’azienda con il territorio e rappresenta una decisione strategica di lungo periodo. Il nuovo hub, ha spiegato, punta a diventare non solo un’infrastruttura operativa ma anche un motore di sviluppo locale, creando occupazione qualificata, coinvolgendo fornitori e imprese del territorio e rafforzando il ruolo di Genova come polo logistico del Nord-Ovest.