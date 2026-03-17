Adsp Sardegna, Alessandro Becce nominato segretario generale: completata la governance dell’Ente

Con la prima riunione del Comitato di gestione e la nomina di Alessandro Becce a segretario generale, l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna completa il proprio assetto di governance.

Il nuovo Comitato, guidato dal presidente Domenico Bagalà, comprende il Direttore Marittimo di Cagliari Giovanni Stella e rappresentanti della Regione Sardegna, delle Città Metropolitane di Cagliari e Sassari e del Comune di Olbia. Bagalà ha illustrato i punti chiave del mandato quadriennale: “dialogo e sinergia interistituzionale, pianificazione dei porti secondo le loro vocazioni storiche, valorizzazione delle attività retroportuali e politiche ambientali ed energetiche per nuove economie circolari”.

Grande attenzione è stata dedicata anche alle dinamiche geopolitiche e agli effetti sull’economia e sul trasporto marittimo, con particolare riferimento alla necessità di chiedere l’eliminazione permanente dell’Ets per le isole.

Alessandro Becce, ingegnere elettrotecnico e già presidente dell’Autorità portuale di Savona, porta oltre trent’anni di esperienza nei settori portuale e logistico in Italia e a livello internazionale. Bagalà sottolinea a blueconomy: “Con questa nomina portiamo a completamento la struttura organizzativa dell’Ente. La squadra, con competenze ed esperienze elevate, è pronta ad affrontare le sfide e le opportunità di una Blue Economy in rapida evoluzione”.

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