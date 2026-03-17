Immobiliare: Genova tra le città più redditizie, affitti in forte crescita nel 2025
di R.S.
Il fenomeno è legato soprattutto alla forte domanda di bilocali e trilocali nelle zone centrali e semicentrali
Il mercato immobiliare italiano chiude il 2025 in crescita, ma è Genova a distinguersi in modo particolare sul fronte della redditività degli affitti. Nel capoluogo ligure, infatti, i rendimenti registrano un aumento del +7,5%, tra i più alti a livello nazionale.
Nel complesso, le compravendite di abitazioni in Italia sono cresciute del +6,5% rispetto al 2024, raggiungendo circa 767 mila transazioni, mentre i prezzi medi segnano un incremento più contenuto del +2,2%. Parallelamente, il mercato delle locazioni continua a rafforzarsi, con canoni medi in aumento del +7% e un incremento del +3% nel numero dei contratti.
In questo contesto, Genova emerge come una delle piazze più dinamiche per chi investe nel mattone, grazie a una crescita significativa della redditività che la colloca davanti a molte altre città italiane. Il fenomeno è legato soprattutto alla forte domanda di bilocali e trilocali nelle zone centrali e semicentrali, oltre alla diffusione dei contratti a canone concordato, in aumento su base annua.
A livello nazionale, si registra anche un rinnovato interesse per l’acquisto di immobili a scopo di investimento e seconde case, favorito dal calo dell’inflazione e dalla riduzione dei tassi sui mutui, con un +10% per quelli destinati alla prima casa.
Guardando al 2026, le previsioni indicano una crescita più moderata: le compravendite residenziali dovrebbero aumentare tra il +1,5% e il +2%, mentre i prezzi sono attesi in rialzo di circa il +2%. Per gli affitti si stima un ulteriore incremento dei canoni intorno al +4%, segnale di un mercato che, anche a Genova, continuerà a offrire opportunità interessanti soprattutto per gli investitori.
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