Carburanti, diesel più caro della benzina: proteste dal mondo agricolo

Con la legge di Bilancio 2026 cambia l’equilibrio dei prezzi dei carburanti: il diesel ha superato la benzina. Al 7 gennaio 2026 la benzina costa in media 1,65 euro al litro in modalità self e 1,79 al servito, mentre il diesel è salito rispettivamente a 1,67 e 1,80 euro al litro. Un sorpasso dovuto al riallineamento delle accise, che ora sono identiche per entrambi i carburanti (67,26 centesimi al litro).

La riforma, prevista dal Pnrr e accelerata per garantire coperture alla manovra, ha ridotto l’accisa sulla benzina di 4,05 centesimi e aumentato quella sul diesel della stessa cifra. L’impatto sui conti pubblici è significativo: circa 600 milioni di euro di entrate nel 2026 e 3 miliardi nel periodo 2026-2029.

Se la benzina tocca i minimi degli ultimi tre anni, il gasolio resta stabilmente più caro, alimentando le proteste degli agricoltori. L’Unsic denuncia ricadute negative su filiera agroalimentare, trasporti e potere d’acquisto, soprattutto nelle aree rurali e montane, dove il diesel è essenziale e il trasporto pubblico carente. L’associazione chiede interventi pubblici per mitigare i rincari e i disagi per famiglie e imprese.

