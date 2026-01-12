Carburanti: benzina in calo, gasolio aumenta meno delle attese dopo l’allineamento delle accise

A poco più di una settimana dall’allineamento delle accise, i dati sui prezzi medi elaborati dal Mimit mostrano un andamento netto: la benzina registra una diminuzione in linea con il taglio fiscale previsto dall’ultima Legge di Bilancio, mentre il gasolio cresce meno di quanto stimato. Lo segnala l’Unem.

Secondo l’Unione energie per la mobilità, pur con lievi differenze regionali nei tempi di aggiornamento, oggi la benzina costa in media circa 3 centesimi al litro in meno rispetto al gasolio, con punte superiori ai 5 centesimi in Toscana. Fa eccezione la Campania, dove resta un lieve vantaggio per il gasolio. Dal 1° gennaio, la riduzione dell’accisa sulla benzina (4 centesimi più Iva) si è riflessa in un calo proporzionale dei prezzi, con una diminuzione media nazionale prossima ai 5 centesimi al litro e ribassi più marcati nelle province di Trento e Bolzano.

Sul fronte del gasolio, l’aumento dell’accisa, anch’esso pari a 4 centesimi più Iva, ha prodotto un incremento medio di circa 3 centesimi al litro, con picchi vicini ai 4 centesimi in Calabria, Puglia e Liguria. Andamento analogo anche sulla rete autostradale: benzina in calo di circa 5 centesimi e gasolio in aumento di 3.

Il tutto, sottolinea l’Unem, in un contesto di quotazioni internazionali sostanzialmente stabili tra fine dicembre e inizio gennaio, che non hanno inciso sulla traslazione delle accise sui prezzi alla pompa.