Carbon Carpet: l’arte del riciclo diventa moda sostenibile al Festival RiscArti 2025
di R.S.
In mostra opere, gioielli e oggetti di design di artisti come Francesca Cataldi, Ferruccio Maierna, Francesco Varesano e Lorenza di Battista
Il 3 e 4 ottobre, a Roma, ha debuttato “Carbon Carpet”, nuovo progetto europeo dedicato a moda, arte e design a basso impatto ambientale, presentato nell’ambito del festival RiscArti, alla ex Vaccheria.
Nato da un’idea di Rita Salimbeni (comunicazione), Vittoria Santilli (curatela scientifica) e Massenzio Arte (curatela artistica), il progetto promuove la creatività sostenibile, il riuso consapevole e l’uso di materiali innovativi.
In mostra opere, gioielli e oggetti di design creati con tecniche e materiali eco-friendly da artisti come Francesca Cataldi, Ferruccio Maierna, Francesco Varesano e Lorenza di Battista.
Due i momenti chiave:
-
il talk inaugurale con il Collettivo Moda Consapevole, a cura di Fashionable Green
-
il panel “Dal campo all’armadio”, con ricercatori, attivisti e imprese green come Fashion Revolution e Slow Fiber, per riflettere su una filiera tessile più etica e sostenibile.
