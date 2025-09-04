Captrain Italia aderisce a Fermerci: associazione più forte su competitività, ambiente e infrastrutture

Captrain Italia ha ufficializzato l’ingresso in Fermerci, l’associazione che rappresenta le principali imprese ferroviarie del settore merci in Italia. Con questa adesione, la quota delle aziende associate supera il 75% del mercato nazionale, rafforzando la capacità di incidere su temi cruciali come la transizione ecologica, l’intermodalità e la sicurezza.

Fermerci – L’associazione, nata tre anni fa, ha progressivamente ampliato la propria base di adesioni fino a riunire oggi la gran parte del comparto ferroviario merci. Con Captrain Italia, filiale del gruppo francese Rail Logistics Europe, Fermerci consolida il proprio ruolo come punto di riferimento per imprese e istituzioni.

Dichiarazioni – “L’ingresso di Captrain Italia allarga la famiglia della nostra associazione, segno dell’ottimo lavoro svolto in questi primi anni e della necessità di far sistema”, ha affermato Clemente Carta, presidente di Fermerci.

Adesione – Dal punto di vista industriale, l’operazione rappresenta per Captrain Italia un passo strategico. “L’arrivo della nostra società in Fermerci rappresenta un passo importante per il nostro gruppo e per il settore”, ha dichiarato l’amministratore delegato Jean-François Ancora, sottolineando come la collaborazione con gli altri operatori possa favorire “un impegno comune per affrontare con maggiore efficacia le sfide del trasporto ferroviario merci”.

Settore – Fermerci si propone come piattaforma di confronto e proposta su regolazione, digitalizzazione, lavoro e qualità del servizio. La rappresentanza rafforzata dalle nuove adesioni consente di presentare posizioni condivise a livello istituzionale e di promuovere iniziative comuni a sostegno della crescita del trasporto ferroviario delle merci in Italia e in Europa.

