Gran Bretagna: congelate le tariffe ferroviarie per la prima volta in 30 anni

Milioni di pendolari in tutto il Paese beneficeranno del congelamento delle tariffe ferroviarie per la prima volta in 30 anni. Lo hanno annunciato il Cancelliere dello Scacchiere e il Segretario ai Trasporti con l’intenzione di contribuire a contenere il costo della vita e a sostenere la crescita economica.

Il Cancelliere è pronto a congelare le tariffe nel bilancio, impedendo ai passeggeri di pagare un centesimo in più sugli abbonamenti, sui viaggi di ritorno nelle ore di punta per i pendolari e sui viaggi di ritorno fuori orario di punta tra le principali città.

Questa iniziativa farà risparmiare ai pendolari centinaia di sterline sui loro abbonamenti, congelerà i costi per i viaggiatori e sosterrà la crescita nei centri cittadini di tutto il Paese.

I pendolari che percorrono le tratte più costose risparmieranno più di 300 sterline all’anno.

Considerando che i costi dei trasporti rappresentano il 14% della spesa delle famiglie, la misura di riduzione dei costi genererà risparmi concreti, rispettando l’impegno del governo di mettere più soldi nelle tasche dei lavoratori. Limiterà inoltre direttamente l’inflazione, contenendo una componente importante delle spese quotidiane.

I cambiamenti rientrano nei piani del governo per ricostruire una Great British Railway di proprietà pubblica, su cui il Paese possa contare e di cui possa essere orgoglioso.

Great British Railways offrirà un ottimo rapporto qualità-prezzo portando i biglietti ferroviari nel 21° secolo con la biglietteria tap-in-tap-out e digitale, oltre a investire nel Wi-Fi superveloce.

Ben Plowden, CEO della Campaign for Better Transport, ha dichiarato: “Sappiamo che il costo è la preoccupazione principale per chi desidera viaggiare in treno, quindi è molto positivo che le tariffe vengano congelate l’anno prossimo, come da noi richiesto. Oltre ad aiutare le famiglie a sostenere il costo della vita, questo permetterà a più persone di scegliere il treno, riducendo il traffico sulle nostre strade, con benefici per l’economia, salvaguardando l’ambiente e collegando le comunità in tutto il Paese.

Uno dei sei obiettivi del governo per le ferrovie riformate è che siano accessibili. Con l’accelerazione dei progetti per le Great British Railways, questo è un segnale positivo che l’accessibilità economica per i passeggeri riceve la priorità che merita”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.