Il gruppo Škoda completa il primo treno per la Bulgaria 14 mesi dopo la firma del contratto

Il Gruppo Škoda ha completato la produzione del primo dei 25 nuovi treni elettrici per il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni bulgaro. Il contratto per la fornitura di questi treni, inclusa la manutenzione completa per 15 anni, è stato firmato dal gruppo nel settembre 2024. Il contratto, del valore di quasi 13 miliardi di corone ceche, pari a quasi la metà delle esportazioni annuali della Repubblica Ceca verso la Bulgaria, rafforza la posizione del Gruppo Škoda nel mercato balcanico. In Bulgaria, si prevede che contribuiranno in modo significativo alla modernizzazione del trasporto ferroviario. Oltre a questo progetto, Škoda sta anche producendo otto treni della metropolitana per la capitale Sofia.

I treni sono progettati come moderne unità elettriche a quattro carrozze basate sulla collaudata piattaforma RegioPanter, che opera con successo da molti anni in Repubblica Ceca, Slovacchia e, a scartamento largo, anche in Lettonia ed Estonia.

“Siamo riusciti a completare il primo treno per la Bulgaria entro 14 mesi dalla firma del contratto: un tempo eccezionalmente breve, reso possibile dal pieno impiego dei nostri team di progetto più esperti, dalla profonda competenza dei nostri ingegneri e dalla stretta collaborazione di diversi stabilimenti di produzione del Gruppo Škoda. Il treno è stato inoltre adattato in modo significativo alle esigenze del cliente: da una specifica combinazione di colori e un nuovo design degli interni, passando per modifiche al sistema informativo, fino all’integrazione della tecnologia di segnalamento e di altre funzionalità di sicurezza. Škoda porta così in Bulgaria non solo la collaudata piattaforma RegioPanter, che ha già percorso circa 160 milioni di chilometri sulle ferrovie europee, ma anche la capacità di fornire in tempi rapidissimi treni completamente personalizzati in un momento in cui il Paese ha urgente bisogno di modernizzare la propria flotta”, ha affermato Petr Novotný, CEO del Gruppo Škoda.

Grozdan Karadzhov, Vice Primo Ministro e Ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni, ha ringraziato i team di produzione e ha sottolineato che l’implementazione sta procedendo rigorosamente secondo i tempi previsti:

“A soli 14 mesi dalla firma del contratto, abbiamo già il primo treno completato per la Bulgaria. Altri 11 sono in fase avanzata e dovrebbero essere completati nei prossimi mesi. Riceveremo senza indugio ciò per cui abbiamo pagato, e ciò che i cittadini bulgari meritano.”

I treni offriranno una capacità di oltre 300 posti a sedere, una velocità massima di 160 km/h e saranno alimentati a 25 kV CA 50 Hz. Sono progettati per soddisfare gli attuali standard di sicurezza europei. Il Gruppo Škoda li doterà di un sistema di sicurezza ETCS di secondo livello, di un sistema di telecamere di sicurezza all’interno e all’esterno dei treni, di un’aria condizionata confortevole, di connessione Wi-Fi, di sedili ergonomici e di spazi multifunzionali per passeggeri a mobilità ridotta, genitori con passeggini o ciclisti.

Il design a pianale parzialmente ribassato consentirà una salita e una discesa confortevoli. Il Gruppo Škoda garantirà il regolare funzionamento dei treni sulle ferrovie bulgare con un servizio di assistenza completo, che il gruppo fornirà per 15 anni da un deposito bulgaro di recente locazione.

Per il Gruppo Škoda, il contratto rappresenta un successo commerciale strategico che rafforza la sua posizione nei Balcani e conferma la sua capacità di portare a termine grandi commesse nonostante l’agguerrita concorrenza dei produttori europei e asiatici. Il valore totale del contratto ammonta a quasi 13 miliardi di corone ceche, ovvero oltre mezzo miliardo di euro.

Le ferrovie bulgare saranno notevolmente rinnovate grazie alla nuova flotta di unità elettriche. L’attuale materiale rotabile, che include le vecchie locomotive Škoda, sarà sostituito da veicoli conformi alle specifiche tecniche di interoperabilità e a tutti gli attuali standard europei, con un notevole risparmio sui costi operativi grazie a tecnologie avanzate e a un minor consumo energetico. Ciò contribuirà ad aumentare il comfort dei passeggeri e a rendere le linee regionali più efficienti e rispettose dell’ambiente.

“Il contratto per la fornitura di 25 nuovi treni elettrici è il nostro primo progetto per le ferrovie bulgare nella storia moderna. Più di 50 anni fa, Škoda forniva le sue locomotive al mercato bulgaro. I nostri Paesi hanno mantenuto relazioni di lunga data e ora le stiamo rafforzando ulteriormente con questo ordine. Siamo fiduciosi di aggiudicarci ulteriori contratti nelle gare d’appalto a cui partecipiamo in Bulgaria”, conclude Petr Novotný.

