Regno Unito: Alstom contribuisce a mettere in servizio il primo treno Classe 376 completamente rinnovato

Alstom, in collaborazione con Southeastern ed Eversholt Rail, è orgogliosa di annunciare che il primo treno Electrostar Classe 376 completamente rinnovato negli interni e negli esterni è tornato in servizio passeggeri. Le unità elettriche multiple (EMU) offriranno un’esperienza di viaggio decisamente migliore e più confortevole sulle trafficate linee della metropolitana di Southeastern che collegano il Kent settentrionale al sud-est di Londra.

I passeggeri della linea Metro beneficeranno di:

Interni completamente rinnovati con sedili rinnovati

Pratiche prese di corrente e USB a bordo per ricaricare i dispositivi in ​​movimento

Illuminazione LED brillante e a risparmio energetico in tutti i treni per creare un ambiente più moderno e accogliente

Il rinnovamento è un’iniziativa importante per i partner del progetto e, una volta completato su tutti i 36 treni, saranno stati consegnati 11.000 sedili rinnovati, oltre 4.000 prese di corrente e l’installazione di circa 29.000 pannelli, aste di sostegno, finiture e coperture, ovvero le coperture protettive che prevengono i danni. Per completare l’ammodernamento degli interni, ogni treno avrà anche una nuova ed elegante livrea blu.

Alstom si occuperà specificamente della progettazione e fornirà tutti i materiali sia per il rinnovamento degli interni che per l’installazione delle prese di corrente a bordo di ogni treno.

“Il primo ammodernamento della Classe 376 segna un importante traguardo nella collaborazione con Southeastern ed Eversholt Rail per la fornitura di una flotta più moderna per i passeggeri del sud-est di Londra e del Kent. L’alimentazione elettrica a posto, tra gli altri miglioramenti interni, dovrebbe fare davvero la differenza per i clienti ed è fantastico vedere la prima unità aggiornata di nuovo in servizio”, ha dichiarato Steve Harvey, Direttore Servizi Alstom per Regno Unito e Irlanda.

I lavori sono in corso presso il Grove Park Centre of Excellence nel sud-est di Londra e, dopo l’entrata in servizio di questo primo treno, il n. 376027, il resto della flotta ammodernata arriverà regolarmente nei prossimi due anni.

“È fantastico celebrare questo traguardo e daremo il benvenuto a treni rinnovati regolarmente per tutto il 2026 e fino al 2027. È solo una parte del nostro piano per offrire viaggi migliori e si affianca al nostro programma più ampio per migliorare la nostra flotta, che include l’acquisto di una flotta Metro sostitutiva più nuova e più accessibile che sarà migliore per i clienti e i contribuenti”, ha affermato Dan Paris, direttore della manutenzione della flotta presso Southeastern.

Il programma di ristrutturazione prevede anche diversi miglioramenti all’accessibilità, tra cui:

Maniglie e aste di sostegno di colore arancione più brillante per una facile individuazione

Sedili prioritari chiaramente contrassegnati in tessuto arancione

Nuove strisce antiscivolo per un accesso più sicuro alle porte

Ampi pannelli colorati a contrasto sui pulsanti delle porte esterne per una maggiore visibilità

“È fantastico vedere il primo dei nostri treni Classe 376 in servizio dopo la seconda fase del programma di ristrutturazione. Ci impegniamo ad aggiornare le nostre flotte per offrire un’esperienza di viaggio notevolmente migliorata e incoraggiare più persone a viaggiare in treno. Non vediamo l’ora di continuare a collaborare con Southeastern e Alstom per supportare i lavori in corso per il resto della flotta”, ha dichiarato Paul Sutherland, Direttore Servizi Clienti di Eversholt Rail.

La flotta Electrostar Classe 376 è stata costruita presso lo stabilimento Alstom di Litchurch Lane a Derby, l’unica struttura del Regno Unito che progetta, ingegnerizza, costruisce e collauda treni per il mercato nazionale ed estero, ed è entrata in servizio originariamente nel 2004.

