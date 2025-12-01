Lombardia, Trenord: con orario invernale offerta sale a 2400 corse giornaliere

Una nuova linea suburbana fra il Sud della Lombardia e Milano, più treni verso Piemonte e Liguria, la rimodulazione dell’offerta transfrontaliera fra Como e Chiasso grazie a una sempre maggiore integrazione con i servizi TILO: queste le principali novità previste dall’orario invernale di Trenord, in vigore da domenica 14 dicembre.

Inoltre, saranno aggiunte corse sulle linee per Lecco, Brescia, Domodossola. E i treni Milano Cadorna-Malpensa effettueranno la fermata di Milano Domodossola Fiera, per agevolare i collegamenti con Citylife e il polo fieristico.

Complessivamente, l’offerta ferroviaria di Trenord supererà le 2400 corse giornaliere, a beneficio degli oltre 760mila passeggeri e di chi giungerà in Lombardia per Milano Cortina 2026, periodo che vedrà un ulteriore potenziamento del servizio.

La funzione per la ricerca degli orari su trenord.it e App Trenord è aggiornata con le modifiche previste dal 14 dicembre.

Nasce la linea S19, suburbana che collegherà Albairate e Milano Rogoredo con due corse all’ora per direzione, per l’intera giornata. La linea effettuerà le fermate di Gaggiano, Trezzano, Cesano Boscone, Corsico; da Milano San Cristoforo, viaggerà lungo la Cintura Sud ferroviaria di Milano, oggi percorsa solo dalla S9 Saronno-Albairate, raggiungendo le stazioni di Milano Romolo, Milano Tibaldi – Università Bocconi, Milano Scalo Romana, Milano Rogoredo.

Dalla stessa data, la linea Alessandria-Mortara-Milano, che oggi ha origine e destinazione a Milano Porta Genova, da Milano San Cristoforo devierà il percorso lungo la Cintura Sud, fino a Milano Rogoredo. La stazione di Milano Porta Genova sarà chiusa al servizio commerciale.

Grazie a queste novità, per il Sud della Lombardia aumenteranno i collegamenti con Milano e la connessione con le linee metropolitane, grazie all’interscambio a Milano San Cristoforo con la M4, a Milano Romolo con la M2, a Milano Scalo Romana con la M3, e a Rogoredo con i treni Alta Velocità, Intercity e Regio Express.

Sulla Cintura Sud, oggi percorsa dalla S9 con due corse all’ora per direzione, l’offerta crescerà fino a cinque corse all’ora: l’infrastruttura assumerà caratteristiche affini a quelle del Passante ferroviario.

In seguito a un accordo fra Regione Lombardia, Piemonte, Liguria, saranno potenziati i collegamenti lungo la direttrice Milano-Genova.

I treni della linea Milano Centrale-Pavia-Alessandria, che prevede una corsa ogni due ore per direzione, saranno prolungati ad Asti. Grazie all’integrazione con il servizio Regionale Veloce Milano Centrale-Genova/Riviere di Trenitalia, che effettua una corsa ogni due ore per direzione, garantiranno un collegamento all’ora fra Milano Centrale e Tortona.

Sul collegamento Milano Greco Pirelli-Pavia-Novi Ligure, su cui oggi sono effettuate corse di rinforzo negli orari di punta, il servizio sarà potenziato fino a offrire una corsa ogni due ore per direzione. Aggiungendosi alle corse Milano Greco Pirelli-Genova (via Busalla) di Trenitalia, che circoleranno ogni due ore, offriranno una corsa all’ora fra Milano Greco Pirelli e Tortona.

Complessivamente, grazie a questi potenziamenti sul collegamento Milano Rogoredo-Tortona circolerà un treno ogni 30 minuti per direzione.

I treni della linea Milano Greco Pirelli-Pavia-Stradella avranno origine/destinazione a Milano Porta Garibaldi. Quattro corse da Stradella prolungheranno la corsa a Piacenza, aggiungendosi ad altre otto che già raggiungono la città: saliranno a dodici i collegamenti diretti Milano-Piacenza via Stradella, in aggiunta al servizio della linea Milano-Lodi-Piacenza.

Con il cambio di capolinea e la rimodulazione dell’offerta sulla direttrice Milano-Genova, le corse della linea Milano-Pavia-Stradella subiranno una variazione di orario.

Saranno rimodulati i collegamenti transfrontalieri tra Como e Chiasso: le corse della linea S11 Rho-Milano-Como-Chiasso circoleranno solo fra Rho e Como San Giovanni, senza raggiungere Chiasso; la relazione Como-Chiasso sarà servita dalle corse della linea TILO S10 Biasca-Bellinzona-Lugano-Chiasso-Como Camerlata.

Grazie a questa riorganizzazione, già oggetto di una sperimentazione svolta da Trenord e TILO fra l’8 marzo e il 6 aprile 2025, la linea S11 vedrà il completo rinnovo della flotta, che sarà costituita da soli treni Caravaggio, e un potenziamento dell’offerta.

Saranno aggiunte le nuove corse serali 25084 (Milano Porta Garibaldi 22.39-Como San Giovanni 23.40) e 25091 (Seregno 00.19-Milano Porta Garibaldi 00.51); la corsa 25088 (Milano Porta Garibaldi 23.39-Monza 23.58) prolungherà il viaggio fino a Seregno, dove arriverà alle 00.11; la corsa 25089 (Monza 00.09-Milano Porta Garibaldi 00.28) partirà da Como San Giovanni alle ore 23.20 e anticiperà l’arrivo a Milano Porta Garibaldi alle 00.21.

Il collegamento con Chiasso sarà garantito dalla S10 Biasca-Bellinzona-Lugano-Como: oggi la linea TILO offre ogni ora una corsa da e per Chiasso, una da e per Como San Giovanni. Con la rimodulazione, le corse con origine e destinazione a Chiasso prolungheranno il viaggio una volta all’ora fino a Como Camerlata; la linea arriverà a offrire una corsa ogni 30 minuti sull’itinerario transfrontaliero Como-Chiasso. Tra Chiasso e Como circoleranno quattro corse all’ora grazie alle linee TILO S10, RE80 Locarno-Lugano-Milano, S40 Como-Mendrisio-Varese.

Con la modifica d’offerta, aumenteranno i collegamenti diretti fra il Ticino e la stazione di Como Camerlata, polo intermodale e punto di interscambio con la linea Milano Cadorna-Saronno-Como Lago e le linee S10 e S11.

