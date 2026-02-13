Shipping, Transport & Intermodal Forum, Molisani (studio Wegal): "Bisogna considerare il settore assicurativo come un facilitatore per le imprese"
di Luca Pandimiglio
“Le normative non tengono il passo del cambiamento tecnologico”
Enrico Molisani ha evidenziato come la transizione energetica e l’aumento dei rischi cyber stiano profondamente trasformando il quadro normativo e assicurativo del settore marittimo. “Le normative non tengono il passo del cambiamento tecnologico”, ha sottolineato, indicando la difficoltà di leggi e regolamenti nell’adattarsi rapidamente alle innovazioni e ai nuovi scenari di rischio.
L’introduzione di nuovi carburanti, insieme ai rischi legati a ESG e cyber, sta influenzando non solo la gestione operativa delle navi, ma anche contratti commerciali, premi assicurativi e strategie di copertura adottate da imprese e armatori.
Per affrontare queste sfide, Molisani ha auspicato una maggiore chiarezza normativa e la definizione di un approccio integrato, capace di supportare le aziende e gli armatori nell’adeguamento alle nuove regole, garantendo al contempo sicurezza, efficienza e sostenibilità delle operazioni marittime.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:assicurazioni
Condividi:
Altre notizie
SETA ottiene la certificazione per la parità di genere: riconosciuto impegno per inclusione ed equità
05/02/2026
di Luca Pandimiglio
Nasce l’H2 Coach: FEV e Daimler Buses realizzano il primo autobus a idrogeno per lunga percorrenza
05/02/2026
di Luca Pandimiglio
Porto di Ravenna, avvio 2026 in forte crescita: traffici a +18,6% a gennaio
05/02/2026
di Luca Pandimiglio