Shipping, Transport & Intermodal Forum, Piacenza (Adsp Tirreno M.-Ionio): "ETS, transhipment e intermodalità per sviluppo Gioia Tauro"

Paolo Piacenza ha analizzato in modo approfondito il tema dell’ETS europeo, soffermandosi sulle sue implicazioni per i porti di transhipment del Mediterraneo e sulle possibili ricadute in termini di competitività e attrattività dei traffici. Nel suo intervento ha sottolineato come il nuovo quadro regolatorio rappresenti una sfida rilevante per il settore portuale, ma anche un’occasione per accelerare processi di innovazione e sostenibilità.

In questo contesto, Piacenza ha messo in evidenza i risultati di crescita registrati dal porto di Gioia Tauro, che continua a rafforzare il proprio ruolo strategico nel panorama logistico internazionale. Un’evoluzione resa possibile non solo dall’aumento dei volumi di traffico, ma anche da una visione industriale orientata all’efficienza e alla competitività.

Elemento chiave di questa strategia è la centralità dell’intermodalità ferroviaria, indicata come fattore decisivo per il futuro sviluppo dello scalo. Il potenziamento dei collegamenti su ferro consentirà infatti di ampliare l’hinterland del porto, migliorare la sostenibilità dei trasporti e rafforzare l’integrazione di Gioia Tauro nelle grandi catene logistiche europee.

