Shipping, Transport & Intermodal Forum, Timperi (ENI): "Trasformazione industriale e decarbonizzazione per una mobilità sostenibile"

Stefania Timperi, Head of Oppurtunity identification di Eni, ha illustrato il percorso di trasformazione industriale di Eni nel contesto della transizione energetica, sottolineando la necessità di coniugare sostenibilità ambientale, economica e sociale: “Quando si parla di transizione energetica si pensa spesso alla dimensione ambientale. Il che non è un errore, ma bisogna anche saper coniugare gli aspetti ambientali con quelli economici e sociali. Eni ha avviato un percorso di trasformazione industriale, riconvertendo i principali asset che hanno contraddistinto oltre 70 anni di storia”.

Timperi ha spiegato che la riconversione industriale mira a recuperare competitività e creare nuove opportunità di sviluppo: “Esempi concreti sono le raffinerie, che dal 2014 stiamo riconvertendo per adattarle ai nuovi scenari energetici. Stiamo lavorando anche sulla chimica innovativa, concentrandoci su polimeri derivati da materie prime seconde e sul riciclo chimico, e sul progetto di batterie stazionarie a Brindisi, fattori abilitanti per l’accesso all’energia rinnovabile”.

Ha sottolineato l’importanza di approcci complementari nella transizione energetica: “È un percorso difficile, ma solo coniugando la dimensione ambientale, sociale, territoriale ed economica si può perseguire la transizione preservando la competitività del settore”.

Infine, Timperi ha parlato delle soluzioni per la decarbonizzazione dello shipping: “Per affrontare la decarbonizzazione dobbiamo lavorare su più fronti, dai vincoli normativi agli approvvigionamenti energetici alternativi, come biocarburanti e LNG e bio-LNG. Eni, attraverso enilive, ha attivato la fornitura di biocarburanti nei porti di Genova e Ravenna e sta lavorando per estenderla ad altri porti. Altri energy alternative vector come idrogeno o ammoniaca richiederanno adeguamenti infrastrutturali e collaborazione tra tutti gli stakeholder, per preservare la competitività del settore”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.