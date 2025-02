Capolavori di Pinamonti e Cornet: il Genoa schianta il Venezia (2-0) e vola a +10 dalla terz'ultima

Ci vuole una autentica perla di Andrea Pinamonti - l'uomo dai gol pesanti - per sbloccare un match che sembrava congelato al 'Ferraris' per il Genoa: il Grifone butta giù il muro del Venezia nei minuti finali, prima con l'ariete rossoblù, che si inventa la traiettoria miracolosa per battere Radu, poi con Cornet che con un pregiato mancino trova la prima gioia con la maglia del club più antico d'Italia.

Eppure solamente fino all'80' dai 30mila del Ferraris piovevano mugugni dopo l'errore di Ekuban sottoporta, 80 minuti di un Grifone volenteroso ma non brillante: tanti errori da parte di Miretti e Vitinha, solito sacrificio di Pinamonti mentre da Messias - che si rivede dal primo minuto - arrivano spunti e giocate che tuttavia non si concretizzano in rete.

Nonostante l'errore, l'ingresso di Ekuban cambia il volto della gara: si passa al 4-4-2 e Pinamonti infatti arriva con facilità alla conclusione: l'attaccante festeggia le 200 presenze in Serie A con una prodezza, su assist di Ekuban, bravo a gestire il lancio di Leali. E il raddoppio è una fotocopia, ancora sponda dell'italo ghanese e gran lavoro di Cornet che piega le mani dell'ex Radu.

Trenta punti a metà febbraio per il Genoa, un risultato inimmaginabile per come si era messa la posizone della squadra ad ottobre, con dieci punti di vantaggio sulla terz'ultima Parma. Ed al Ferraris, che omaggia Vincenzo Spagnolo con una splendida coreografia, è festa grande.

CRONACA

Dieci minuti di studio fra le due squadre, Genoa che tiene molto il pallone e quando puo' gioca sulle sponde di Pinamonti. All'11' ammonito Bani per fallo dai 25 metri, calcio di punizione per il Venezia battuto da Nicolussi: conclusione potente ma alta.

14' - se ne va Messias sulla destra, una volta superato Ellertsson, il brasiliano cerca la conclusione: debole e sul fondo

27' - primo tiro che centra lo specchio della porta di Leali: Oristanio si gira e calcia, il portiere rossoblù blocca

Serie di occasioni per il Genoa, che pero' non arriva alla conclusione: bene Messias nelle ripartenze

42' - Leali salva sulla botta dalla distanza di Nicolussi: anche il vento rende più difficile l'intervento cambiando la traiettoria del pallone all'ultimo

45' - enorme rischio per il Genoa: la ripartenza del Venezia viene condotta da Zerbin che scarica al limite per Kiek Perez che prende la mira ma spara alto con il destro. Primo tempo che si chiude senza recupero

SECONDO TEMPO

Si ricomincia con gli stessi 22 in campo

50' - occasione incredibile per il Genoa: su corner di Martin una deviazione, sbuca al centro Bani che non c'entra la porta da pochi passi

52' - invenzione di Pinamonti che di tacco volante libera Vitinha in area, il portoghese cerca l'assist ma salva Ellertsson in angolo prima che la palla arrivi a Messias

55' - gran parata di Radu sulla girata aerea di Pinamonti: tutto nasce dalla palla rubata da Messias, in qualche modo si arriva da Miretti che serve il numero 19, il sinistro al volo viene respinto

60' - problema muscolare per Vitinha che si accascia a terra: al suo posto entra Ekuban: lo schieramento del Genoa diventa 4-4-2 con Messias e Miretti larghi a centrocampo

70' - conclusione di Martin respinta da Radu: tiro centrale dello spagnolo su azione insistita del Genoa: prima era arrivato alla conclusione anche Frendrup, murata. Entrano Cornet e Ekhator per Miretti e Messias

75' - conclusione insidiosa di Perez, Leali in corner

80' - Ekuban si divora il vantaggio: Pinamonti fa la solita sponda, Ekhator lancia il compagno che davanti a Radu spara in curva

82' - vantaggio del Genoa con un capolavoro di Pinamonti!! Il lancio lungo di Leali viene controllato da Ekuban che serve il compagno sulla sinistra, tiro a giro che va a morire sotto la traversa. Esplode lo stadio Ferraris

86' - raddoppio Genoa! Ekuban fa la sponda questa volta per Cornet, il francese penetra in area e scarica il sinistro a giro, Radu è battuto: 2-0 Genoa

Lascia il campo Pinamonti, che festeggia 200 presenze in Serie A. Debutto in rossoblù per Onana

Finisce 2-0 a Marassi: in gol Pinamonti e Cornet

FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (4-2-3-1): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Vitinha (dal 60' Ekuban), Messias (dal 72' Ekhator), Miretti (dal 72' Cornet); Pinamonti (dall'85 Onana). All. Vieira

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candè; Zerbin, Kike Perez (dall'83' Gytkjaer), Nicolussi Caviglia, Zampano (dal 57' Busio); Ellertsson (dall'83' Doumbia), Fila (dal 57' Maric), Oristanio (dal 68' Yeboah). All. Di Francesco

ammoniti: Bani (G); K. Perez (V)

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.