Caos serie B: depositate motivazioni sentenza Brescia, Cellino punta ad allungare i tempi ricorrendo in appello l'ultimo giorno utile

Sono state depositate, nei tempi previsti, le motivazione della decisione del Tribunale Federale Nazionale che, giovedì scorso, aveva inflitto al Brescia una penalizzazione complessiva di otto punti: quattro da scontare nella stagione 2024-2025 e altri quattro nel campionato successivo. Di fatto la classifica di B è stata ridisegnata: Brescia terzultimo e retrocesso, Frosinone direttamente salvo senza passare dal playout, cui la Salernitana accede da quintultima, con tutti i vantaggi regolamentari del caso (ritorno in casa, salvezza anche in caso di due pareggi o di risultati a specchio), e non più da quartultima, ruolo cui viene chiamata la Sampdoria. Le date delle due gare sono già state ufficiosamente definite, in attesa della formalizzazione: 15 giugno a Marassi, 20 giugno all'Arechi.

In dieci pagine di motivazioni, i giudici del Tribunale Federale Nazionale Figc vrespingono la tesi secondo cui la società avrebbe subito una truffa. Secondo la Federazione, il Brescia avrebbe potuto controllare in anticipo la validità dei crediti d’imposta, ceduti dal Gruppo Alfieri SPV al presidente Cellino per far fronte a impegni fiscali di circa 2 milioni di euro nel mese di febbraio.

Come previsto, l'avvocato Giorgio Altieri ha confermato l'intenzione del Brescia di impugnare la decisione del primo grado. Il club ha intenzione di presentare il ricorso proprio allo scadere del termine, fissato per il 6 giugno. Una scelta strategica, che punta a rallentare il più possibile – in maniera del tutto legittima – il percorso giudiziario. Il verdetto della Corte Federale d’Appello è atteso tra il 10 e il 12 giugno e, secondo indiscrezioni, è probabile che confermi la sentenza di primo grado.

Solo dopo questo passaggio sarà possibile fissare con certezza le date dei play-out, sempre che non ci siano ulteriori sviluppi o rinvii legati a nuovi ricorsi.

