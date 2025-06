Caos serie B, altra udienza al Tfn. Sampdoria a Trigoria, tifosi mobilitati

Mentre la Sampdoria si trova nel ritiro di Trigoria a Roma, dove si allena sul campo intitolato alla memoria di un suo grande ex allenatore, Fulvio Bernardini, oggi è fissata l'udienza di merito da remoto al Tribunale Federale Nazionale (TFN) che avrà come oggetto il ricorso presentato dalla Salernitana contro la decisione di FIGC e Lega dii serie B di rinviare il play out contro il Frosinone e di stabilire le nuove date per lo svolgimento dello spareggio.

Sinora il club campano ha perso ogni ricorso presentato in sede sportiva e anche oggi (ore 12,45) sembra avere poche chance. Non a caso la Salernitana ha già fatto filtrare la volontà di proseguire eventualmente la battaglia legale anche nelle sedi ordinarie (Tar e Consiglio di Stato) oltre che alla Corte di Appello federale. Salvo che non riesca domenica sera a battere la Sampdoria sul campo, ribaltando il 2-0 dell'andata in favore dei blucerchiati. In tal caso si spegneremmo le fiamme accese dal caos Brescia che hanno scatenato una tempesta immotivata sulla Sampdoria, quando il primo beneficiato (a sua volta assolutamente "incolpevole") è il Frosinone, che si è subito ritrovato salvo senza giocare. Ma nessuno si è mai sognato (giustamente) di chiamarlo in causa quale architrave di un complotto planetario.

A proposito della partita, sono già 1.300 i tifosi della Samp che hanno acquistato il biglietto per la sfida dell'Arechi mentre la Figc, convinta di portare a termine insieme con la Lega di Serie B la stagione sportiva, ha dilatato di due giorni il termine per la presentazione della fidejussioni per iscriversi ai prossimi campionati e ora c'è tempo sino al 26 giugno.





