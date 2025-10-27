Caos in A7, blocco tra Busalla e Bolzaneto: ambulanze intrappolate nel traffico

Mattinata di caos sull’autostrada A7, nel tratto compreso tra Busalla e Bolzaneto, dove un tir in avaria ha paralizzato la circolazione creando code chilometriche e lasciando bloccati anche i mezzi di soccorso.

Con una sola corsia percorribile, il traffico si è rapidamente trasformato in una trappola per automobilisti e ambulanze. “Un qualcosa di allucinante, vietato sentirsi male”, raccontano i volontari delle pubbliche assistenze locali, esasperati per l’impossibilità di raggiungere eventuali emergenze sanitarie.

A Busalla la decisione drastica della Pubblica Assistenza Croce Verde: “Non entriamo più in A7, troppo pericoloso”. Una scelta simbolica ma significativa, che mette in luce un problema ormai cronico della viabilità ligure e la fragilità del sistema di soccorso in caso di incidenti o blocchi improvvisi.

