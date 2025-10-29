Caos al Firpo: estintori svuotati e allarme antincendio, evacuata la scuola di via Canevari

Momenti di tensione la notte scorsa all’istituto Firpo-Buonarroti di via Canevari, dove è scattato l’allarme antincendio e l’edificio è stato evacuato dopo che alcuni estintori erano stati svuotati nei corridoi. L’episodio è avvenuto a poche ore di distanza dall’occupazione dell’edificio da parte degli studenti, che avevano preso possesso della scuola per protestare contro le condizioni strutturali e organizzative dell’istituto.

Quando il sistema d’allarme si è attivato, le sirene hanno fatto scattare l’evacuazione immediata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per verificare la presenza di eventuali principi d’incendio, ma i controlli hanno escluso fiamme o cortocircuiti. Le indagini preliminari hanno confermato invece l’utilizzo improprio degli estintori, che ha saturato parte dei locali di polvere antifiamma, rendendo necessario l’intervento delle squadre di pulizia e la temporanea chiusura di alcune aule.

Secondo le prime ricostruzioni, alcuni danni si sarebbero registrati anche nei locali dell’istituto turistico ospitato nello stesso complesso. L’episodio ha riacceso il dibattito sulla gestione delle occupazioni studentesche e sulla sicurezza degli edifici scolastici.

La dirigenza ha sporto denuncia contro ignoti, mentre la polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere interne per individuare i responsabili. Intanto, il Comune e la Città Metropolitana monitorano la situazione per garantire la ripresa regolare delle lezioni nei prossimi giorni.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.