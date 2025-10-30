Cantieri, sicurezza, traffico e depositi chimici: a Telenord le emergenze di Sampierdarena

Telenord affronta la situazione critica che vive Sampierdarena, quartiere messo a dura prova dai numerosi cantieri aperti e dalla presenza dei depositi chimici nell’area portuale. Tra viabilità difficoltosa, problemi ambientali e preoccupazioni per la sicurezza, cresce il malcontento di residenti e commercianti.

In studio con Katia Gangale, Michele Colnaghi, presidente del Municipio Centro Ovest. In collegamento con Anna Li Vigni, Roberta Veri, Marco Cappadona e alcuni commercianti del CIV Cantore.

Un confronto per analizzare le ricadute sulla vita quotidiana del quartiere e cercare soluzioni condivise per restituire a Sampierdarena una migliore vivibilità.

