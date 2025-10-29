Attualità

Cantieri metropolitana, Telenord fra i lavoratori in sciopero per gli stipendi: "Vogliamo certezze per continuare"

di Redazione

La mobilitazione mette in luce le tensioni tra lavoratori e gestione aziendale, con le organizzazioni sindacali che chiedono interventi concreti

Protesta dei lavoratori dei cantieri della Metropolitana di Genova, in sciopero per chiedere il pagamento degli stipendi arretrati. La situazione sarà discussa in diretta con diversi ospiti: in studio Katia Gangale, in collegamento con Luca Pandimiglio, mentre parteciperanno al dibattito Silvia Salis, sindaca di Genova, Mario Benvenuto, operatore sindacale CISL Genova, Serafino LaRosa, segretario provinciale FILLEA CGIL Genova, e Simone Morciano, dipendente della ditta Manelli.


La mobilitazione mette in luce le tensioni tra lavoratori e gestione aziendale, con le organizzazioni sindacali che chiedono interventi concreti per garantire il pagamento degli stipendi e la tutela dei diritti dei lavoratori.

