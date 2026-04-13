Cantieri a Sturla, Finocchio (Pd): "Lavori finiti entro il 30 giugno, poi strade completamente rifatte"

A Genova, nel quartiere di Sturla, proseguono i lavori legati ai fondi PNRR che stanno interessando diverse vie della zona, tra cui via Isonzo, via dei Mille e via del Tritone. Interventi che stanno creando inevitabili disagi alla viabilità e alla sosta, ma che – assicurano dal Comune – hanno una scadenza precisa: il 30 giugno. A fare il punto è Serena Finocchio, consigliera comunale del Partito Democratico.

“Si tratta di lavori per il posizionamento di cavidotti che collegheranno la zona di Sturla mare fino a via Isonzo – spiega Finocchio – attraversando diverse arterie del quartiere. È importante chiarire che non si tratta di un cantiere comunale, ma di un intervento privato, realizzato dalla società Quadrivium insieme a Enel Energia, nell’ambito di progetti finanziati dal PNRR”.

Proprio perché legati al PNRR, i lavori hanno tempi certi: “Sappiamo che il 30 giugno saranno terminati – sottolinea la consigliera – e questo è un elemento fondamentale per i cittadini”.

Nel frattempo, però, i residenti devono fare i conti con criticità quotidiane, soprattutto sul fronte dei parcheggi e delle condizioni del manto stradale. “È vero, in questa fase la carreggiata non è nelle migliori condizioni – ammette Finocchio – ma abbiamo ottenuto una garanzia importante: al termine dei lavori verrà rifatto completamente l’asfalto, non solo ripristinato a tratti come accaduto in passato”. Un intervento che rappresenta quindi anche un’opportunità per migliorare la qualità delle strade del quartiere.

Un tema particolarmente sentito riguarda l’avvicinarsi della stagione balneare, soprattutto nella zona di via del Tritone e della spiaggia di Sturla. Anche su questo punto, però, la consigliera invita alla cautela: “Se i lavori termineranno entro fine giugno, ci sarà tutto il tempo per avviare regolarmente la stagione estiva”.

Secondo Finocchio, un elemento chiave è la comunicazione: “I cittadini si preoccupano soprattutto quando non sono informati. Sapere che esiste una data di fine lavori li rende più consapevoli e anche più tranquilli”.

Attualmente i cantieri stanno procedendo a zone: alcune aree, come parte di via Isonzo e via dei Mille, sono ormai in fase avanzata, mentre gli interventi devono ancora interessare via Sturla e piazza Sturla nelle prossime settimane.

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