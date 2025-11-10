Cantiere Navale Vittoria: Roberto Cavazzana nuovo AD e nuova fase di sviluppo progettuale
di R.S.
Il Cantiere Navale Vittoria entra in una nuova fase di sviluppo progettuale. Dopo la prima fase di riorganizzazione aziendale, prevista nel piano di evoluzione strutturale, la società CNV Srl, che lo scorso febbraio ha acquisito il cantiere, ha nominato il dott. Roberto Cavazzana nuovo Amministratore Delegato Operations, succedendo all’avv. Francescomaria Tuccillo.
Cavazzana, già amministratore finanziario, guiderà la gestione operativa e il consolidamento dei processi interni, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del Cantiere nei mercati nazionale e internazionale.
