Cantautorando 2025 a Lerici: tre serate di musica, parole e grandi artisti con il Club Tenco

Torna Cantautorando dal 2 al 4 settembre a Lerici - L'Arena della Rotonda Vassallo di Lerici (La Spezia) ospiterà, il 2, 3 e 4 settembre 2025, una nuova edizione di Cantautorando – Il salotto del cantautore, l’evento dedicato alla canzone d’autore organizzato dal Comune di Lerici in collaborazione con il Club Tenco.

Neri Marcorè padrone di casa - Nelle serate del 3 e 4 settembre, l’attore, regista e doppiatore Neri Marcorè guiderà gli incontri con i protagonisti della musica italiana, raccogliendo simbolicamente il testimone dell’indimenticato Massimo Cotto.

Si parte il 2 settembre con Maurizio Fabrizio - La rassegna si apre il 2 settembre con un incontro dedicato alla storia del Premio Tenco, raccontata da Sergio Secondiano Sacchi, Stefano Senardi e Antonio Silva. Alle 22.00 verrà premiato Maurizio Fabrizio come Miglior Arrangiatore e Produttore musicale. L’artista si esibirà poi nel concerto “L’arte dell’incontro” insieme a Katia Astarita, Ellade Bandini e Ares Tavolazzi.

Il 3 settembre con Niccolò Fabi - La seconda serata inizia con la presentazione del libro “La scatola magica di Sanremo” di Walter Vacchino. A seguire, l’esibizione del giovane cantautore Michele Bisio e, alle 22.00, l’attesissimo dialogo tra Neri Marcorè e Niccolò Fabi, che presenterà il suo nuovo album “Libertà negli occhi”.

Malika Ayane protagonista del 4 settembre - Il 4 settembre si apre con il libro “La versione di Cochi” di Aurelio Ponzoni, presente con Paolo Crespi. Alle 21.30 salirà sul palco la cantautrice Erika Boschiero. Gran finale alle 22.00 con l’incontro tra Malika Ayane e Neri Marcorè: la cantante parlerà anche del suo prossimo impegno teatrale con “Brokeback Mountain”.

Ingresso gratuito e atmosfera da salotto - Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito con inizio alle ore 21.00. Cantautorando si conferma un'occasione speciale per conoscere da vicino artisti, storie e musica in un’atmosfera intima e coinvolgente.

Verso il Premio Tenco 2025 a Sanremo - Il Premio Tenco tornerà dal 23 al 25 ottobre 2025 al Teatro Ariston di Sanremo. Anche quest’anno verranno assegnati riconoscimenti alla carriera, ai promotori culturali e agli artisti che lottano per i diritti umani con il Premio Yorum, in collaborazione con Amnesty International Italia.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.