Camporosso in Fiore celebra la 20ª edizione: colori, tradizione e comunità nel borgo

In occasione della festa patronale di San Sebastiano, si è svolta oggi a Camporosso la 20ª edizione del concorso floreale “Camporosso in Fiore”, appuntamento ormai consolidato che unisce tradizione, creatività e valorizzazione del territorio.





Alla manifestazione ha partecipato anche l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana, che ha sottolineato il valore culturale e sociale dell’iniziativa. Il tema scelto per l’edizione 2025, “Viaggio intorno al mondo”, ha trasformato i carruggi del borgo in un suggestivo percorso scenografico, animato da colori, profumi e richiami a culture internazionali.





"Camporosso in Fiore è un esempio virtuoso di come le tradizioni locali possano valorizzare i nostri borghi e rafforzare il senso di comunità – ha dichiarato Piana –. I 13 partecipanti al concorso sono stati i veri protagonisti dell’evento, capaci con passione e creatività di rendere il paese vivo e accogliente".





Particolare apprezzamento è stato espresso per l’allestimento vincitore, ispirato al Giro d’Italia, che ha conquistato la giuria per originalità e impatto scenografico.





"Ogni composizione racconta l’amore per il proprio paese e la capacità di fare comunità – ha concluso l’assessore –. “Camporosso in Fiore” dimostra come le tradizioni siano un patrimonio vivo, in grado di generare bellezza e orgoglio per il territorio".

