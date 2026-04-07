Campora: " Più che triplicato l'ammontare destinato alla Regione per contrastare la violenza di genere"

“L’ammontare delle risorse che il governo ha destinato a Regione Liguria per la violenza di genere in 5 anni è più che triplicato, passando da una cifra di circa 700.000 euro nel 2020 alla cifra di circa 3 milioni di euro stanziati nel 2025. Inoltre sono state stanziate per Regione Liguria circa cento mila euro per la formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e circa 180 mila euro per l’istituzione o il potenziamento dei centri per gli uomini autori di violenza. Per un totale di € 3.270.396,95. Questa è stata la risposta dell’assessore Ferro all’interrogazione sul contrasto alla violenza di genere che ho portato oggi in Consiglio regionale. Questi fondi saranno impiegati anche per il sostegno ai Centri Antiviolenza e alle Case Rifugio presidi fondamentali per prevenzione e contrasto a questa piaga sociale. Sono soddisfatto del lavoro di questa Giunta che come sempre dimostra con i fatti la volontà di contrastare la violenza di genere” Ha dichiarato Matteo Campora capogruppo di Vince Liguria in merito alla sua interrogazione sul contrasto alla violenza di genere portata oggi in Consiglio regionale.

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