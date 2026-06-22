Campomorone: successo per la quarta festa rossoblu, sul palco anche i volti di We Are Genoa
di Redazione
Applausi per Salvatore Soviero, Giovanni Porcella, Gessi Adamoli e Andrea Torti
Grande pubblico per la quarta festa del Genoa Club Campomorone andata in scena nell'ultimo fine settimana nei locali della parrocchia del paese valligiano. Due serate di convivialità all'insegna dell'appartenenza rossoblu con gastronomia, musica e sogni di calcio mercato: "Nn esistono parole per spiegare questo amore" lo slogan dell'edizione 2026.
L'emozione dei volontari: "Un enorme lavoro e altrettanta fatica ripagati dalla partecipazione della nostra gente. E' una festa di genoanità, ma anche di amicizia e, purtroppo, il risveglio per tutti noi è stato tragico perchè abbiamo appreso la notizia dell'improvvisa morte di una caro amico, sampdoriano, come Luciano Usai che rappresentava un perno della vita associativa d'entroterra. Davanti a questi eventi non esiste tifo che tenga e c'è solo dolore. Oggi, il nostro pensiero va a lui e alla sua famiglia".
Sul palco dell'evento, venerdì sera, in un'atmosfera gioiosa anche un'ampia rappresentanza di We Are Genoa: la trasmissione del mercoledì sera di Telenord. Insieme ai dirigenti locali, Salvatore Soviero con Giovanni Porcella, Gessi Adamoli e Andrea Torti.
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