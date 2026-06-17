Genoa: nel mirino Wiafe, fantasista del Modena. Pronto contratto fino al 2030

Il Genoa continua a muoversi con decisione sul mercato dei giovani talenti, confermando una strategia sempre più orientata alla costruzione del futuro. Tra i profili finiti nel mirino del club rossoblù c’è quello di Samuel Wiafe, fantasista e centrocampista offensivo classe 2008 attualmente in forza al Modena.

Il nome del giovane talento circola da alcune settimane negli ambienti di mercato come uno degli obiettivi seguiti con maggiore attenzione dalla dirigenza genoana, impegnata nella ricerca di prospetti da inserire nel progetto tecnico a medio-lungo termine. Secondo le ultime indiscrezioni, la trattativa sarebbe in fase avanzata e potrebbe presto arrivare a una conclusione positiva.

Per Wiafe sarebbe già pronto un contratto con il Genoa fino al 2030, segnale chiaro della volontà del club di investire in maniera strutturale su uno dei profili più interessanti del panorama giovanile italiano. Il giocatore, nonostante la giovane età, ha già avuto modo di affacciarsi al calcio professionistico: nella scorsa stagione di Serie B ha collezionato 9 presenze con il Modena, per un totale di 429 minuti giocati con la maglia dei “canarini”.

Le sue qualità tecniche, abbinate a duttilità tattica e capacità di muoversi tra le linee sia da mezzala offensiva che da trequartista, hanno attirato l’attenzione degli osservatori rossoblù, sempre più attenti al mercato nazionale dei giovani emergenti.

Il Genoa, in questa fase, guarda infatti con particolare interesse alla Serie B come bacino privilegiato per individuare profili in crescita da inserire gradualmente nel proprio progetto sportivo. L’eventuale arrivo di Wiafe si inserirebbe pienamente in questa filosofia, che punta a coniugare sostenibilità e valorizzazione del talento.

Se l’operazione dovesse andare in porto nelle prossime settimane, il classe 2008 potrebbe rappresentare uno dei tasselli chiave del futuro del club, in un percorso di crescita graduale tra settore giovanile e prima squadra.

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