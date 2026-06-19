Baldanzi felice per la conferma al Genoa: “Questo è l’ambiente giusto per me”
di Giovanni Porcella
Può sorridere Tommaso Baldanzi, ufficialmente un giocatore del Genoa che era il suo obiettivo quanto la certezza di volerlo in rossoblu da parte del tecnico De Rossi che punta sul trequartista per lanciare il Genoa. Baldanzi commenta così la svolta della trattativa con la Roma che si è conclusa con un nuovo prestito con obbligo di riscatto: “Sono felicissimo di poter proseguire l’avventura con la maglia del Grifone - dice Baldanzi - non vedo l’ora di ricominciare con questi colori. Qui è l’ambiente giusto per me”. Baldanzi però vuole fare ancora meglio della scorsa stagione: “Sento di poter dare e so di dover dimostrare ancora molto ai tifosi rossoblu”.
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