Il Genoa chiude la tournée inglese con una sconfitta: il Bournemouth domina e vince 10-1

Il Genoa chiude la mini tournee estiva in Inghilterra con una sconfitta per 10-1 contro il Bournemouth, squadra inglese della Premier League, in una gara impegnativa della durata di 2 ore (4 tempi da 30 minuti). Risultato pesante per il Grifone in quello che rimane tuttavia un test match estivo.

Al 13' del primo tempo sblocca la gara Scott, il più lesto di tutti ad avventarsi sul pallone dopo la respinta di Biljow. Nella ripresa arriva il pareggio del Genoa con Ellertsson, ma gli inglesi tornano in vantaggio poco dopo con Kluivert, che fa 2-1 su calcio di rigore per fallo di Mitaj. Gli inglesi allungano le distanze con Truffert che trova l'angolo sugli sviluppi di corner, prima della fine del secondo tempo è ancora Kluivert su rigore ad andare a segno (fallo in area di Marcandalli).

All'inizio del terzo tempo è doppietta anche per Scott. Il 6-1 per i Cherries arriva grazie al neoentrato Brooks, è 7-1 grazie alla rete di Jebbison, rete che chiude il terzo tempo. All'inizio del quarto e ultimo tempo arriva anche l'8-1, rete di Dacosta Gonzales. Arriva anche il nono goal inglese, grazie al turco Unal, che fa doppietta poco dopo: 10-1 il risultato finale.

Genoa di nuovo in campo sabato 8 agosto al 'Ferraris' per il Trofeo Spagnolo: arriva il Deportivo La Coruna.

LE FORMAZIONI

Primo e secondo tempo

GENOA (3-5-1-1) Biljow; Marcandalli, Otoa, Vasquez (dal 54' Puczka); Norton-Cuffyy, Amorim, Frendrup, Ellertsson, Mitaj; Baldanzi; Colombo

BOURNEMOUTH (4-2-3-1) Dennis; Aarons, Diakité, A.Silva, Truffert; Scott, Toth (dal 54' Cook); Rayan (dal 68' Brooks), Kluivert, Gannon-Doak; Evanilson (dal 68' Jebbison)

Terzo e quarto tempo

Bournemouth (4-2-3-1): Forster; Silva, Diakhite, Cook, Scott; Tavernier, Rees-Dottin; Adli, Smith, Brooks; Jebbison

Genoa (3-5-2): Stolz; Doucoure, Klisys, Puczka; Sabelli, Wiafe, Masini, Doumbia, Martin; Zulevic, Vitinha

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