Mercato Genoa, per la porta piace Weiss. E salgono le quote di Stolz per il vice-Biljow

Mentre Justin Biljow brilla nel test amichevole contro il Leicester, il Genoa valuta chi ricoprirà il ruolo di 12esimo ruolo per la prossima stagione.

Prende sempre più piede l'ipotesi Franz Stolz, che in rossoblù non ha ancora preso parte a una gara ufficiale. Portiere austriaco, classe 2001, ha fatto vedere il proprio potenziale durante il ritiro a Moena e nell'ultimo test amichevole dei rossoblù contro il Leicester. Mister De Rossi ha detto su di lui: "Giusto dargli una chance"

Ma si guarda anche all'estero: la società starebbe valutando il tedesco Max Weiss, del Burnley. Classe 2002, dopo uan stagione deludente potrebbe ritrovarsi in Italia.

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