Genoa, buona la prima in Inghilterra: Colombo manda ko il Leicester, Bijlow decisivo nel primo tempo (0-1)

Il Genoa vince la prima delle due amichevoli in terra inglese: 1-0 al King Power Stadium contro il Leicester, decisiva la rete al 69' di Lorenzo Colombo.

LEICESTER (4-3-3): Stolarczyk; Thomas, Okoli, Nelson, Coulibaly; Skipp, Cullen, Braybrooke; De Cordova-Ried, Skipp, Joseph. A disposizione: Toko, Donnelly, Bausor, Szembel, Hutchinson, Evans, Gray, Ali, Otchere. Allenatore: Russell Martin

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Puczka; Norton-Cuffy, Doumbia, Masini, Ellertsson; Baldanzi, Havel; Vitinha. A disposizione: Sommariva, Mihelsons, Stolz, Martin, Amorim, Meichtry, Klisys, Vogliacco, Sabelli, Vasquez, Colombo, Frendrup, Wiafe, Barbini, Coucoure, Zulevic. Allenatore: Daniele De Rossi

Circa 600 i tifosi rossoblu presenti al King Power Stadium per Leicester-Genoa. Presenti anche Chief of Football Diego Lopez e l’amministratore delegato Andres Blasquez.

Nella prima frazione sono gli inglesi a fare la partita, mantenendo il possesso del pallone e creando numerose occasioni da gol. I rossoblù faticano a uscire dalla propria metà campo e si salvano soprattutto grazie alle parate di Bijlow, protagonista con diversi interventi decisivi.

Dopo l’intervallo il Genoa cambia tutti gli undici giocatori in campo e l’inerzia della gara cambia: più aggressiva e pericolosa nelle ripartenze. Al 69’ arriva il gol decisivo: Meichtry serve in profondità Colombo, che resiste alla carica di un difensore e batte il portiere con un sinistro sotto le gambe per l’1-0 rossoblu.

Nel finale il Leicester va vicino al pareggio con una parata di Stolz su Evans e un colpo di testa di Okoli finito sull’esterno della rete. Anche il Genoa, però, sfiora il raddoppio con Meichtry, fermato dal portiere.

Prossimo impegno in Inghilterra martedì 4 agosto alle 15 contro il Bournemouth.

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