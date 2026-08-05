Tegola Genoa, botta al ginocchio per Meichtry: out fino a fine agosto
di F.S.
Non c'è solo la delusione per il pesante ko rimediato in amichevole con il Bournemouth, ora il Genoa deve fare i conti con un altro stop. Dopo Messias e Traore, problemi anche per Franz-Ethan Meichtry, uscito malconcio dalla tournèe inglese appena conclusa.
Il giocatore svizzero aveva rimediato una botta al ginocchio durante la sfida al Leicester, cosa che lo aveva costretto a saltare il test successivo contro i Cherries. Dagli esami di approfondimento è stato possibile scongiurare un grave inforrtunio, ma il giocatore rimarrà fermo ai box fra le 2-3 settimane, comunque fino alla fine di agosto.
Il centrocampista andrà valutato di settimana in settimana: al 99% salterà l'esordio stagionale in Coppa Italia del 16 agosto e la prima partita di campionato contro il Napoli
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Il Genoa chiude la tournée inglese con una sconfitta: il Bournemouth domina e vince 10-1
04/08/2026
di Filippo Serio
Mercato Genoa, per la porta piace Weiss. E salgono le quote di Stolz per il vice-Biljow
03/08/2026
di Redazione Sport
Genoa, buona la prima in Inghilterra: Colombo manda ko il Leicester, Bijlow decisivo nel primo tempo (0-1)
01/08/2026
di Luca Pandimiglio
Ufficiale, Mitaj è un nuovo giocatore del Genoa: “Arrivare in un club come questo era un obiettivo”
31/07/2026
di Luca Pandimiglio
Genoa, in arrivo dall'Al Ittihad l'esterno sinistro albanese Mario Mitaj
31/07/2026
di Giovanni Porcella