Tegola Genoa, botta al ginocchio per Meichtry: out fino a fine agosto

Non c'è solo la delusione per il pesante ko rimediato in amichevole con il Bournemouth, ora il Genoa deve fare i conti con un altro stop. Dopo Messias e Traore, problemi anche per Franz-Ethan Meichtry, uscito malconcio dalla tournèe inglese appena conclusa.

Il giocatore svizzero aveva rimediato una botta al ginocchio durante la sfida al Leicester, cosa che lo aveva costretto a saltare il test successivo contro i Cherries. Dagli esami di approfondimento è stato possibile scongiurare un grave inforrtunio, ma il giocatore rimarrà fermo ai box fra le 2-3 settimane, comunque fino alla fine di agosto.

Il centrocampista andrà valutato di settimana in settimana: al 99% salterà l'esordio stagionale in Coppa Italia del 16 agosto e la prima partita di campionato contro il Napoli

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