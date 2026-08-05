Genoa, sprint abbonamenti: superata quota 20mila rinnovi
di F.S.
Ancora qualche giorno dedicato alla fase di prelazione, nel frattempo la campagna abbonamenti del Genoa procede spedita e taglia un altro traguardo: raggiunta e superata quota 20mila tessere rinnovate dai tifosi per la prossima stagione.
L'abbonamento comprende le 19 partite casalinghe del campionato 26/27 e l'esordio in Coppa Italia. Per le prelazioni c'è tempo fino a sabato 8 agosto, in seguito avrà inizio la fase di vendita libera
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Tags:genoa abbonamenti
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