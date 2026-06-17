Genoa, è fatta per Baldanzi: prestito, con obbligo a 9,5 milioni

L’arrivo di Baldanzi dalla Roma era ormai una formalità. Ma ora ci sono gli accordi finali che confermano la chiusura dell'operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 9,5 milioni. De Rossi ha fortemente voluto il giocatore e Baldanzi ha subito insistito per restare in rossoblù. Un investimento importante che testimonia la fiducia del club del presidente Sucu nei confronti di un talento che, a Genova, ha mostrato sprazzi di grande qualità, ma che spesso è stato fermato dagli infortuni.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.