Genoa, il papà della compagna di Vitinha: "Non si sono sposati, Martina ha accettato la proposta di matrimonio"

"Mia figlia Martina e Vitor Manuel (Vitinha, n.d.r.) sono in vacanza in Sardegna, lui le ha chiesto di sposarlo, lei ha accettato e dunque lo faranno ma non si sono ancora sposati... Non per altro, ma la notizia del presunto matrimonio già avvenuto è iniziata a circolare sui giornali e in tv e abbiamo ricevuto telefonate da amici e parenti che ci chiedevano come mai non ne sapessero nulla, siamo stati presi in... contropiede e allora abbiamo preferito precisarlo per correttezza".

A parlare con tono cortese è il papà di Martina Maccarini, futura signora Vitihna, attaccante del Genoa, in autunno anche mamma del loro erede, con il tono di chi è rimasto sorpreso da tanto clamore. "Tra l'altro io sono pure sampdoriano", dice scherzando. "E' stata una promessa di matrimonio - prosegue il papà di Martina - ma per ora i ragazzi si godono la vacanza, al matrimonio penseranno dopo con calma".

Fatta chiarezza, non rimane che formulare i migliori auguri alla coppia.

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