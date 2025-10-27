Campomorone, incendio alla Parodi Nutra: “Danni gravi, ma ripartiremo in 20 giorni”

Paura all’alba per un incendio che ha colpito la sede della Parodi Nutra, una delle realtà più in crescita del settore agroalimentare ligure. Le fiamme, divampate nelle prime ore del mattino, hanno interessato una parte dello stabilimento, provocando danni significativi alla produzione. L'incidente ha colpito un marchio simbolo dell’eccellenza ligure nel settore della lavorazione degli oli vegetali e degli estratti naturali.

L’imprenditore Andrea Parodi, titolare dell’azienda, ha commentato con lucidità e determinazione: “All’origine ci sarebbe una probabile autocombustione, ma siamo al lavoro per capire le cause. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti per domare l’incendio. I danni sono pesanti, tuttavia i macchinari sono salvi. In 20 giorni vogliamo ripartire”.

