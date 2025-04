Campasso, inaugurata con una mostra la palestra del mercato ovoavicolo: aprirà a settembre. Piciocchi: "Anche l'asilo"

Cadono i primi veli sul nuovo mercato ovoavicolo del Campasso: oggi sono stati presentati gli spazi della palestra, che aprirà i battenti a settembre, con una mostra organizzata dal Comitato quartiere Campasso dove viene raccontata attraverso foto d'epoca la storia del quartiere. All'inaugurazione era presente anche il Gruppo Corale Unitre, un'associazione di volontariato con sede a Sampierdarena, che ha regalato al quartiere uno spettacolo con canzoni dialettali genovesi.

La palestra - A gestire la palestra per il momento sarà Massimiliano Serena, presidente dell’associazione sportiva Asd The Game, che ha ospitato il comitato per la mostra. "Prima dell'apertura ci sono stati tanti problemi, il crollo del Ponte Morandi e il Covid hanno rallentato tutto" ha spiegato. Serena gestisce una palestra in via Capello, strada parallela di via Porro. "Mi era crollato il ponte vicino - racconta -, abbiamo dato i locali per ospitare gli sfollati. Sapevo che c'era quest'opportunità al Campasso, che è il mio quartiere, e voglio fare la mia parte per rilanciarlo". Al momento la palestra è stata affidata senza procedere con un bando, "spostiamo la palestra The Game da via Porro perché lì dobbiamo fare dei lavori - spiega il sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi -, intanto garantiamo che venga attivata la struttura e poi prenderemo le gestioni del caso".

Futuro tra asilo, supermercato e campo da calcio - Piciocchi celebra l'apertura, "è un momento tanto atteso perché siamo in grado di attivare la palestra" ha dichiarato, e delinea il futuro del mercato, dove dovrebbero sorgere anche un asilo, un supermercato e un campo da calcio: "Stiamo ultimando i lavori della scuola per trasferire la scuola dell'infanzia Govi, un altro risultato importante per la delegazione - spiega -. Qui c'erano vincoli importanti della Soprintendenza, il cantiere è durato tanto ma guardo il bicchiere mezzo pieno: siamo arrivati in fondo e questo sarà un presidio importantissimo per il quartiere". Sul supermercato c'è "una nota di colore: ci è stato chiesto dal pd con una raccolta firme - racconta -. Servono ulteriori risorse: va fatta una sopraelevazione, poi bisogna realizzare nei locali piano strada il supermercato e sul tetto il campo di calcio. Con le risorse disponibili potremmo realizzare solo il campo da calcio: la decisione spetta alla prossima amministrazione, con me il supermercato si farebbe". Il facente funzioni annuncia anche l'intenzione di realizzare un'area fitness al parco della Nora, "ho chiesto al gestore di farsi carico della realizzazione. È difficile da gestire perché è un parco su un declivio e quindi dobbiamo inventarci una qualche via sportiva forte e attrattiva per cercare di renderlo più frequentato dalle persone".

Il presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi vede invece il bicchiere mezzo vuoto, "i lavori sono estremamente in ritardo ed è dal 2016 che attendiamo che vengano conclusi: come si può vedere dietro la palestra siamo in una situazione arretrata. Siamo però lieti di partecipare alla giornata organizzata dal Comitato, che ci ha invitati. Li ringraziamo per questo evento". Piccola polemica sulla palestra, "non discuto la bontà delle persone che ci andranno dentro - sottolinea - ma è stata assegnata senza un bando e senza consultare il Municipio, una gestione tipica del centrodestra".

