Camogli, Festival Sport Act: a scuola di benessere, corretti stili di vita e sviluppo imprenditoriale

CAMOGLI (Genova) - Benessere, corretti stili di vita e sviluppo di una nuova imprenditorialità legata allo sport, motore di salute, inclusione, sviluppo economico e lavoro: se ne è discusso al Teatro sociale di Camogli, dove si è tenuto il convegno "Benessere, stili di vita, imprenditorialità per un nuovo ecosistema dello sport".





L'iniziativa, coordinata dal Direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai, è stata il fulcro della tre giorni del Festival Sport Act, triplice appuntamento nel segno dello sport e dello svago, che vede il Comune di Camogli protagonista nella promozione del territorio e dell’attività sportiva come veicolo di coesione sociale, oltre che di benessere fisico e mentale.





Alla mattinata di lavori sono intervenuti: Simona Ferro, Assessore allo Sport di Regione Liguria; Giovanni Anelli, Sindaco di Camogli; Elena Conti, Responsabile dell’Ufficio Europa di Anci Toscana (capofila del progetto Sport Act); Luigi Carlo Bottaro (Direttore generale Asl3 e Presidente di Federsanità Anci Liguria); Gianni Testino (Direttore del Dipartimento Educazione a corretti stili di vita e programmi di comunità Asl3); Patrizia Balbinot (Responsabile Funzioni Benessere organizzativo Asl3); Pasquale Greco (Direttore del Dipartimento Cure primarie Asl3); Antonio Di Biagio (Professore associato Malattie infettive, Università di Genova); Tiziano Pesce (Presidente nazionale Uisp); Federico Smanio (Amministratore delegato Wylab).





“Abbiamo in programma tanti eventi in quanto Regione europea dello sport 2025 – afferma l’Assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro – ma quello che mi sta a cuore da tanti anni e mi preme sottolineare è che lo sport va al di là dell’agonismo e del podio, ma è costituito dai valori di crescita per i ragazzi, e da quelli legati alla promozione della salute. Abbiamo lavorato tanto con Anci soprattutto per quanto riguarda i presidi sportivi – prosegue Ferro – abbiamo ottenuto dal Dipartimento per lo sport oltre 500mila euro per creare 23 aree sportive in 21 Comuni diversi, e questo non sarebbe stato possibile senza la grande collaborazione con Anci, che ci supporta anche per quanto riguarda il mondo dell’inclusione: lo sport, infatti, è per tutti, e va al di là delle possibilità economiche e delle abilità fisiche. A ottobre ci sarà lo SportAbility Day, che vedrà quest’anno anche la collaborazione di Anci, dove si potrà capire come, grazie allo sport, si può andare al di là di ogni limite”.





“Questi eventi vanno a coronare l’attività della nostra Amministrazione riguardo allo sport, ai giovani e alla salute – sottolinea il Sindaco di Camogli Giovanni Anelli – lo sport è salute, costituisce l’occasione giusta perché i giovani crescano con valori sani, e praticarlo è importante a tutte le età. Camogli, poi, è una città che ben si presta a questo tipo di attività di promozione dello sport, soprattutto all’aperto, poiché qui si vive bene e la qualità di vita è alta”.





“Federsanità Anci Liguria è da tempo impegnata nella promozione dei corretti stili di vita – sottolinea il Presidente di Federsanità Anci Liguria Luigi Carlo Bottaro, Direttore generale di Asl3 – e stiamo portando gli item, come l’alimentazione e l’attività fisica, in tutta la Liguria, dalla costa alle aree interne. Lo sport non deve essere visto come necessariamente legato al benessere economico di chi lo pratica, ma deve sollecitare gli Amministratori e le Organizzazioni a far sì che all’interno dei Comuni esistano delle possibilità di svolgere un’attività fisica basale, ovvero assicurare i 10mila passi al giorno, per i cittadini di qualsiasi età, sesso, ceto sociale e condizione fisica, in qualunque momento e senza dover pagare nulla, come passeggiare lungo un sentiero libero da rovi e buche, pedalare lungo una pista ciclabile fruibile. Dobbiamo ricordare, però – prosegue Bottaro – che l’attività fisica è uno dei determinanti della salute, ma da sola non basta ad assicurare il benessere, poiché è un pezzo di un mosaico che comprende anche altri corretti stili di vita, come le malattie metaboliche, l’alimentazione, l’alcol, il fumo: adottando i corretti stili, scongiuriamo anche la possibilità di sviluppare forme di cancro”.





“L’evento di oggi ha avuto l’obiettivo di coniugare lo sport ai corretti stili di vita – sottolinea il Direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai – Molto importante è il contributo che ha dato il Comune di Camogli, che ringraziamo, insieme a tutti i partner del progetto Sport Act, a cominciare dal capofila Anci Toscana. Durante il convegno di questa mattina il professor Gianni Testino e la sua équipe hanno fornito un approfondimento scientifico di grande spessore, dove si è messa in evidenza l’importanza dello sport e del movimento nel contesto dei corretti comportamenti fisici e alimentari”.





“Il progetto Sport Act è stato approvato nell’ambito del programma Interreg Marittimo – commenta Elena Conti, Responsabile dell’Ufficio Europa del capofila Anci Toscana – e parla di sport in un’ottica di motore di sviluppo economico. Il focus è valorizzare lo sport come strumento capace di promuovere uno sviluppo dei territori che sia sostenibile sia dal punto di vista ambientale che sociale, in termini di inclusione. Può essere uno straordinario volano per migliorare la qualità di vita dei cittadini, anche in termini di ricadute occupazionali per i giovani”.





L'evento rientra le attività del progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg Marittimo SPORT ACT, che ha l'obiettivo di integrare sport ed economia per promuovere lo sviluppo locale, creando opportunità di lavoro e stimolando l'imprenditorialità nel settore sportivo.









