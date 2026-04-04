Camogli, conclusi i lavori di riqualificazione del lungomare

Dopo mesi di interventi e una ripresa dei lavori avvenuta all’inizio dell’anno, si è concluso il progetto di riqualificazione del lungomare di Camogli, restituendo alla città uno degli spazi più rappresentativi completamente rinnovato e valorizzato.

Il percorso di sistemazione era iniziato con una prima fase inaugurata il 4 luglio dello scorso anno, che aveva interessato la zona della piazzetta delle Fantasie Marine, area sorta sull’ex depuratore, insieme a un primo tratto del muretto fronte mare. Successivamente, l’intervento aveva subito una pausa temporanea, per poi riprendere a metà febbraio con l’obiettivo di portare a termine l’intero progetto e completare la trasformazione della passeggiata.

L’opera ha riguardato non solo un miglioramento estetico, ma anche un più ampio intervento di valorizzazione urbana, volto a rendere la zona più accogliente, funzionale e fruibile sia dai residenti sia dai numerosi visitatori che ogni anno scelgono Camogli come meta. Il lungomare rappresenta infatti un elemento centrale della vita cittadina, oltre che un punto di forte richiamo turistico.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Giovanni Anelli, che ha sottolineato come questo intervento rappresenti un ulteriore passo avanti nel programma amministrativo. Il primo cittadino ha inoltre voluto evidenziare il contributo di tutte le figure coinvolte, dai progettisti agli uffici tecnici comunali, fino agli amministratori locali, il cui lavoro congiunto ha permesso di raggiungere un risultato significativo per la comunità.

Con la conclusione dei lavori, la città si arricchisce dunque di uno spazio rinnovato, simbolo di attenzione verso il territorio e di una visione orientata alla qualità urbana e allo sviluppo sostenibile, capace di coniugare bellezza paesaggistica e funzionalità.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.