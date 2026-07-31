Camogli, 150 mila euro dalla Regione per la scogliera della Rotonda. Anelli: "Intervento fondamentale per la sicurezza della costa"

C'è anche Camogli tra i sette Comuni liguri che beneficeranno dei nuovi finanziamenti regionali destinati al ripristino della funzionalità e dell'accessibilità della costa. La Regione Liguria ha stanziato complessivamente 1,1 milioni di euro, che insieme ai cofinanziamenti comunali porteranno a un investimento totale di circa 1,6 milioni di euro.

Per Camogli è previsto un contributo regionale di 150 mila euro, cui si aggiungeranno 50 mila euro messi a disposizione dal Comune, per un intervento del valore complessivo di 200 mila euro destinato al ripristino della scogliera a protezione del pennello della "Rotonda".

"L'obiettivo è recuperare e migliorare spiagge e scogliere, rendendole più sicure, accessibili e inclusive", ha spiegato l'assessore regionale Marco Scajola, sottolineando come il nuovo stanziamento si aggiunga ai tre milioni di euro già destinati nel 2026 agli interventi di ripascimento e messa in sicurezza del litorale ligure.

Per Camogli il finanziamento rappresenta il primo tassello di un progetto molto più ampio di difesa della costa. "Questo intervento rientra in un piano generale da circa 11 milioni di euro che abbiamo presentato alla Regione – spiega il sindaco Giovanni Anelli –. Un progetto ambizioso che comprende la diga soffolta, la protezione dell'avamporto, la difesa della Basilica e di altre aree strategiche del nostro litorale. Quello finanziato oggi riguarda una porzione specifica: la protezione della Rotonda sul mare".

Negli ultimi dieci-quindici anni la scogliera esistente si è progressivamente deteriorata a causa delle mareggiate, che hanno spostato i massi riducendone l'efficacia. "L'intervento consiste nella posa di nuovi massi di grandi dimensioni che ricostituiranno la protezione della scogliera. Si tratta di opere che non avranno un impatto visivo significativo, un aspetto particolarmente importante in un contesto delicato come quello di Camogli", sottolinea Anelli.

L'obiettivo è mettere in sicurezza una delle zone più frequentate del borgo, soprattutto durante le mareggiate. "La Rotonda è molto frequentata dai cittadini e dai turisti e, anche quando viene chiusa per motivi di sicurezza, il mare continua a lavorare sulla struttura. Sotto la Rotonda si trovano inoltre un ristorante e un bar che negli ultimi anni hanno subito danni significativi durante gli eventi meteo più intensi. Rafforzare la scogliera significa proteggere sia la passeggiata sia le attività sottostanti."

Secondo il sindaco, l'opera potrà portare benefici anche alla spiaggia. "Gli studi che abbiamo effettuato indicano che queste scogliere possono contribuire anche a trattenere meglio il materiale della spiaggia. A Camogli l'erosione è un problema serio: in alcuni tratti la spiaggia si è notevolmente ridotta negli ultimi anni proprio a causa delle mareggiate."

I lavori saranno eseguiti già nel prossimo autunno. "I tempi saranno molto rapidi: una volta individuata la finestra meteorologica favorevole e trasferito il pontone da Genova, contiamo di completare l'intervento in circa quindici giorni. L'obiettivo è terminare tutto entro la fine dell'anno, così da affrontare la stagione invernale con una protezione maggiore."

Anelli evidenzia inoltre come questo intervento rappresenti solo uno dei numerosi fronti aperti sul tema della sicurezza del territorio. "Stiamo lavorando insieme alla Regione anche su altri progetti fondamentali, dalla messa in sicurezza della falesia del cimitero alla difesa della Basilica e dell'avamporto. Sono opere indispensabili non solo per proteggere il patrimonio storico e paesaggistico di Camogli, ma anche le abitazioni e le infrastrutture che si affacciano sul mare. La prevenzione è l'unica strada per affrontare gli effetti delle mareggiate e dei cambiamenti che il nostro litorale sta vivendo."

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