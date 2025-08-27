Camion ribaltato sulla A10, autostrada chiusa tra Albisola e Celle Ligure

Viabilità in tilt sul tratto A10 Genova-Ventimiglia, alle 16 il tratto tra Albisola e Celle Ligure è stato temporaneamente chiuso al traffico per un incidente avvenuto all'altezza del km 33, dove un camion si è ribaltato per cause ancora da definire

Sul luogo dell’evento, sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Traffico bloccato e lunghe code, fino a 7 km verso Genova.

Chi viaggia verso Genova deve uscire obbligatoriamente ad Albisola e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare in A10 a Celle Ligure.

A chi si trova prima di Savona si consiglia di immettersi in A6 verso Torino, quindi prendere l’A21 verso il bivio con l’A26 dove immettersi in A26 verso il bivio con l’A10 quindi riprendere l’A10 verso Genova.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.