Camion ribaltato sulla A10, autostrada chiusa tra Albisola e Celle Ligure
di F.S.
Viabilità in tilt sul tratto A10 Genova-Ventimiglia, alle 16 il tratto tra Albisola e Celle Ligure è stato temporaneamente chiuso al traffico per un incidente avvenuto all'altezza del km 33, dove un camion si è ribaltato per cause ancora da definire
Sul luogo dell’evento, sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.
