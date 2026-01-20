Cronaca

Camion perde gasolio. Disagi tra Sampierdarena e Dinegro

di Redazione

Chiusa una corsia

Traffico intenso nella zona di Dinegro a seguito di un camion in avaria che avrebbe perso gasolio sulla carreggiata. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per cercare di accelerare le operazioni e ripristinare la sicurezza e la riapertura della corsia interessata di via Buozzi, direzione levante.

